Gobbi: “La Fiorentina ha una squadra di qualità, ha problemi di amalgama. Prandelli sta facendo ciò ha fatto nella mia epoca”

L’ex giocatore della Fiorentina, Massimo Gobbi è intervenuto sui canali ufficiali della Roma parlando di mister Cesare Prandelli: “È arrivato in un contesto diverso dal precedente. Noi eravamo una squadra di un certo tipo, che è stata modellata sulle sue idee e sulle sue scelte. Piano piano è riuscito a ottenere, secondo la sua visione, grandi risultati. Ora è in una situazione critica, ha ereditato una squadra in difficoltà da portare in salvo, in zone tranquilla”

E ancora su cosa sta facendo: “Sì, sta cercando di fare quello che ha fatto nell’epoca mia. Di arrivare ai risultati attraverso il gioco. Lui è quel tipo di allenatore. La Fiorentina ha una squadra di qualità, con ottimi giocatori in tutti i reparti. Ha problemi di amalgama, di gruppo. La difficoltà è soprattutto quella”.

E su cosa gli è rimasto dall’esperienza viola: “Tanti bei risultati. Le prestazioni, le vittorie, ottenute giocando un buon calcio. L’ottimo campionato il primo anno, nonostante la penalizzazione per Calciopoli. Ci qualificammo per l’Europa League arrivando fino in semifinale nella stagione successiva. Poi le partecipazioni alla Champions, una volta da primi nel girone. Dal punto di vista personale, non feci molti gol, ma uno lo ricorderete bene…”