Gol annullati, pali subiti ma alla fine Saponara regala un punto allo Spezia, che raggiunge la Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Non è più da sola a quota 34 la Fiorentina, raggiunta dallo Spezia che ha pareggiato quasi in extremis sul campo del Verona, nell’anticipo delle 15. Andamento del match sinistramente in linea con quanto accaduto nel corso di tutta la stagione: ben due gol annullati (giustamente) al Verona per fuorigioco e poi un palo clamoroso di Salcedo a fine primo tempo. Nella ripresa lo stesso Salcedo aveva portato avanti i gialloblu ma all’86’ il pareggio trovato da Saponara, con un tiro in scivolata sotto le gambe di Silvestri. Pareggio con cui i liguri allungano sulla zona retrocessione.

La nuova CLASSIFICA della Serie A: Inter 79, Atalanta 68, Milan, Juventus, Napoli 66, Lazio* 61, Roma 55, Sassuolo 52, Sampdoria, Verona 42, Udinese 39, Bologna 38, Genoa 36, Fiorentina, Spezia 34, Benevento, Cagliari, Torino* 31, Parma 20, Crotone 18. (* una partita da recuperare)