Gollini e la politica del risparmio. Ma un portiere considerato troppo costoso dalla Fiorentina è il migliore della Serie A

Quello del portiere è certamente l’ultimo dei problemi in casa Fiorentina, considerando che anche ieri Terracciano è risultato tra i migliori. Ciò che non si può nascondere, invece, è la situazione di Pierluigi Gollini. Preso probabilmente con l’intenzione di farne il nuovo titolare, l’ex Atalanta ha invece riscontrato molte difficoltà perdendo subito il posto in favore del suo collega.

Un’operazione, prestito con diritto di riscatto, chiaramente emblematica del fatto che la Fiorentina non avesse intenzione di spendere troppi soldi per un portiere. Soldi che invece voleva l’Empoli per Guglielmo Vicario, giustamente potremmo dire oggi. Il portiere azzurro è infatti il migliore in Serie A per media voto dopo cinque giornate, grazie a parate e prestazioni super che gli hanno permesso anche di conquistare la Nazionale.

Considerando anche la situazione contrattuale a dir poco in bilico di Terracciano, viene da chiedersi se forse non sarebbe valsa la pena di fare un investimento per Vicario. Un portiere che avrebbe permesso alla Fiorentina di mettere al sicuro la porta per qualche anno, un’occasione che difficilmente ricapiterà viste le numerose big che già tengono d’occhio l’estremo difensore dell’Empoli.