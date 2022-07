Gollini: “Firenze è sempre stata la mia prima scelta. Non volevo una maglia qualsiasi, ma quella della Fiorentina”

Nell’ultima parte della conferenza stampa di presentazione, Pierluigi Gollini ha affrontato altri temi. A cominciare dalle motivazioni che l’hanno portato alla Fiorentina: “C’erano altre squadre interessate, ma per me Firenze è sempre stata la prima scelta. Ringrazio la società, per me era importante tornare in un posto speciale e questo è il posto giusto sia a livello tecnico che sentimentale. Non volevo una maglia qualsiasi, ma quella della Fiorentina“.

Gollini si sofferma poi sulla Conference League: “E’ una competizione che ti dà molto, ma che ti può anche togliere tanto. Abbiamo una rosa lunga, il mister ha dimostrato di voler usare quasi tutti i giocatori in rosa e per noi può essere un valore aggiunto. Per la Fiorentina è importante fare un percorso in Europa, partendo dalla Conference e preparandosi per qualcosa in più”.