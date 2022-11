Gollini in bilico: Una situazione che potrebbe sbloccare uno slot in lista

Il futuro di Pierluigi Gollini rimane in bilico. Dalla Fiorentina, il portiere potrebbe fare ritorno all’Atalanta, società che lo ha prestato ai viola.

Su La Nazione si legge che l’estremo difensore non smania dalla voglia di partire, ma se dovesse andare via la Fiorentina avrebbe due strade davanti a sé: prendere un nuovo estremo difensore o promuovere Cerofolini a secondo (con il giovanissimo Martinelli terzo) per sbloccare un altro slot in lista fra i giocatori di movimento.

Tutte eventualità che vengono valutate all’interno della società.