Gollini: “Italiano può essere il nostro uomo in più. Alla Fiorentina si chiude un cerchio per me”

Il nuovo portiere della Fiorentina Pierluigi Gollini ha parlato al sito ufficiale della società viola. Queste le sue parole: “Tornare qui a Coverciano con la maglia viola e questo stemma è emozionante. Per la prima volta sono venuto qui a 15 anni, giocavo nella SPAL e dopo pochissimo sono passato in viola. Sono passati 12 anni ma certe emozioni non si scordano. Essere qui è come chiudere un cerchio. Quando sono arrivato a Firenze ero un ragazzino che aveva voglia di fare esperienze e vedere il mondo. La Fiorentina mi ha fatto fare uno step per la mia carriera importante, fu fondamentale nonostante abbia fatto solo un anno”.

E ancora: “Ho già conosciuto i miei compagni di reparto, abbiamo chiacchierato e mi hanno spiegato come si lavora qua. Mi sembrano ragazzi super a posto e sono sicuro che possiamo lavorare bene insieme. Italiano? Mi ha parlato del modo di giocare della squadra. Anno scorso ho visto quasi tutte le partite della Fiorentina e mi ha detto cosa vuole da me sia a livello umano che in campo. Ha dimostrato di essere un grande allenatore, può essere il nostro uomo in più”.