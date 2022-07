Gollini tra pochi giorni sarà a Firenze: la sterzata di Barone e Pradè per consegnare a Italiano un portiere affidabile

Come vi abbiamo anticipato ieri la Fiorentina ha il suo nuovo portiere, ovvero Pierluigi Gollini in arrivo dall’Atalanta. preso tramite un prestito oneroso a 500mila con diritto di riscatto a 8,5 milioni di euro.

La Gazzetta dello Sport riferisce che ieri c’è stata l’accelerazione per aggiudicarsi l’estremo difensore. Dopo i contatti dei giorni scorsi, il dg viola Barone e il ds Pradé hanno lavorato affinché Vincenzo Italiano potesse al più presto disporre di un portiere di affidabilità comprovata. E così, dopo aver valutato i vari Cragno, Vicario e Vanja Milinkovic-Savic, il club viola ha virato sul numero uno originario di Bologna che ha vestito la maglia viola nelle giovanili dal 2010 al 2012.

Il Corriere dello Sport aggiunge che Gollini è attualmente in Italia per il lancio del suo nuovo disco, ma tra pochi giorni arriverà a Firenze per effettuare visite e firmare con il club viola. Poi sarà pronto a partire per il ritiro di Moena insieme ai suoi nuovi compagni.