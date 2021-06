Gonzalez ancora in attesa di svolgere le visite mediche per la Fiorentina. Condizioni fisiche da valutare: Si fa sentire l'”eredità” delle gare con Cile e Uruguay

Nicolas Gonzalez deve ancora svolgere le visite mediche per chiudere il proprio trasferimento alla Fiorentina. Dopo la partita vinta dalla propria nazionale contro il Paraguay, la squadra ha viaggiato di notte per raggiungere la sede del ritiro scelta per questa Copa America. Ragion per cui la giornata di ieri è stata dedicata al recupero e al riposo.

González è rimasto fuori da quel match per infortunio: non una botta com’era emerso in un primo momento, bensì un sovraccarico muscolare, eredità delle gare giocate contro Cile e Uruguay. C’è da dire che tra febbraio e maggio l’attaccante non è stato molto in campo con lo Stoccarda e adesso risente di quella situazione.

Le sue condizioni sono da valutare in vista del prossimo incontro dell’Argentina nella competizione.