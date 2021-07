Gonzalez: “Burdisso mi ha consigliato spesso la Fiorentina. È lui uno dei motivi per cui sono venuto qui”

Il nuovo acquisto della Fiorentina Nico Gonzalez ha parlato ad ESPN dell’imminente nuova avventura viola, resa possibile anche dal contributo di Nicolas Burdisso:”Con Burdisso ci parlo spesso, è lui uno dei motivi per cui ho scelto la Fiorentina, me l’ha consigliata più volte. Vengo da un’esperienza importante in Germania, dove all’inizio ho fatto fatica perchè ero giovane e dovevo imparare molto. Il primo anno è stato di adattamento, già dal secondo ero più forte anche di punto di vista mentale”.

E poi sulla vittoria della Copa America ha aggiunto: “Sono davvero contento. Stare 45 giorni isolati da tutti non è stato facile, ho pensato molto alla mia famiglia ma allo stesso tempo io e gli altri eravamo concentrati su quello che dovevamo fare e fortunatamente siamo riusciti a vincere in Brasile. Dopo la vittoria Messi sembrava un bambino in un negozio di giocattoli e noi eravamo davvero felici per lui: per un argentino Messi è tutto”.