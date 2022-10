Gonzalez è l’ora di riprenderti il tuo vero ruolo. Maneggiare con cura, ma stasera…

Dopo mesi tribolati, l’attaccante della Fiorentina, Nicolas Gonzalez sta cercando di ritornare a riprendersi il ruolo di protagonista all’interno della squadra.

In questa stagione l’argentino è partito titolare in un’unica circostanza, ovvero nella gara di andata dei preliminari di Conference contro il Twente, segnando tra l’altro un gol in apertura di match.

Poi, a causa di un fastidio ricorrente al tallone, si è rivisto in campo solo a spizzichi e bocconi. Una miseria che ha impoverito e non poco questa squadra che ha bisogno di gol sì, ma anche di fantasia e tecnica.

Questa sera Nico potrebbe finalmente ripartire da titolare: ci andiamo cauti perché è un qualcosa da maneggiare con cura, ma la sua presenza potrebbe essere fondamentale contro gli Hearts.