Gonzalez e Sottil aumentano i carichi e l’argentino punta la convocazione nel trittico di gennaio: le aspettative della Fiorentina

Subito tre impegni ravvicinati per la nuova Fiorentina, targata 2023, e tre impegni al ‘Franchi’ che potrebbero dare slancio e risultati alla truppa di Italiano: si parte con Monza e Sassuolo e quindi la Sampdoria in Coppa Italia. Un trittico di gare dove, secondo Il Tirreno, si potrebbe rivedere finalmente tra i convocati anche Nico Gonzalez.

L’argentino infatti ha aumentato i carichi di lavoro, così come Sottil, ma appare decisamente più vicino del compagno al rientro. L’obiettivo è appunto tornare intanto in lista, non appena sarà consolidato anche il rientro in gruppo. Il suo guaio muscolare risale ai primi dieci giorni di gennaio: due mesi di recupero potrebbero essere sufficienti per rivederlo.