L’esterno della Fiorentina Nicolas Gonzalez esprime su Instagram tutta la sua gioia per il ritorno al gol con la maglia della Fiorentina. Un digiuno che durava da fine ottobre e spezzato con la rete decisiva per la vittoria sull’Empoli di quest’oggi: “Felice per la vittoria e per essere tornato di nuovo a segnare con questa maglia. Forza Viola!”

Di seguito il post su Instagram di Gonzalez: