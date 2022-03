Per la semifinale di andata di Coppa Italia l’esterno viola Nico Gonzalez non parte da titolare. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il giocatore argentino non è al meglio della condizione a causa di uno stato influenzale.

In ogni caso è in panchina, quindi disponibile a subentrare se ce ne fosse bisogno e se il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ne riterrà opportuno l’utilizzo.