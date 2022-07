Gonzalez lancia la sfida a Di Maria e Italiano lo vuole in doppia cifra

Nico Gonzalez è uno dei giocatori della Fiorentina che è nelle migliori condizioni. Per essere più precisi nelle prime uscite stagionali ha fatto vedere di essere già molto brillante atleticamente.

Per lui questo è un momento determinante. Il Corriere Fiorentino sottolinea come la sfida con Angel Di Maria è già stata lanciata: sono loro due a giocarsi un posto da titolare nell’Argentina che sarà protagonista ai prossimi Mondiali.

Il tutto mentre il tecnico viola Vincenzo Italiano vuole che sia maggiormente decisivo in campo e che arrivi in doppia cifra in termini di gol.