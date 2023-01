Gonzalez mette il peperoncino nella zuppa, Bonaventura è il cervello. Con un centravanti, anche modesto, gli impegni sarebbero stati più abbordabili

Partita godibile (la prima del nuovo anno), Fiorentina gagliarda (la prima del nuovo anno). Purtroppo i viola ritrovano gioco e brillantezza, ma nulla possono contro la carenza strutturale di un uomo gol. Il centravanti continua a latitare e sembra di essere tornati al triangolo Vlahovic, Cutrone, Kouame: chiunque giocasse rimpiangevi l’altro. E’ di nuovo così tra Jovic, Cabral e il solito Kouame…Con un centravanti, anche modesto, gli impegni di coppa (Italia e Conference) sarebbero stati più abbordabili.

Bonaventura – 7 – E’ il cervello della squadra che dirige con i suoi spostamenti sempre azzeccati.

Kouame – 5 – Evanescente. Non riesce più a trasformare il suo dinamismo in occasioni per sé o per i compagni.

Gonzalez – 7,5 – Un gran gol. Mette peperoncino in una zuppa finora sempre insipida.

Leggi l’articolo completo e le pagelle di Francesco Matteini su Violaamoreefantasia.it