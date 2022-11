Gonzalez: “Ora penso alla famiglia, poi mi rimetterò in gioco per la Fiorentina”. E tra società viola e Argentina c’è discrepanza di vedute

E’ tornato oggi a Firenze Nico Gonzalez, dopo il breve viaggio in Qatar, terminato a causa del problema muscolare sorto nelle ultime ore e che lo priverà del Mondiale con la sua Argentina. Alla Rai, l’attaccante della Fiorentina ha rilasciato qualche breve battuta per confermare uno stato d’animo decisamente nero e la volontà ora di riprendere gradualmente confidenza anche con la realtà viola: “Adesso voglio stare con la mia famiglia. Penso a rimettermi in gioco con la Fiorentina, vediamo come procede”.

Intanto sul suo infortunio c’è il solito alone di mistero: la società viola ha parlato di lesione di secondo grado al bicipite femorale, ipotizzando un tempo di recupero di circa due mesi. Sul fronte argentino invece, le tempistiche vengono stimate intorno alle 3 settimane. Naturalmente il giocatore verrà seguito ora dallo staff medico viola, così come il suo processo di recupero per il quale non verranno corsi rischi.