Gonzalez: “Piatek e Cabral sono due animali che danno la vita per l’Europa. Mi picchiano sempre tutti, anche Quarta in allenamento”

Nella seconda parte dell’intervista rilasciata a bolavip.com, l’esterno d’attacco della Fiorentina Nico Gonzalez ha toccato altri temi: “Non so se la cessione di Vlahovic abbia influito sul mio gioco, ma oggi mi sento a molto più agio in campo. E’ arrivato Piatek, che ha segnato già cinque gol, e c’è anche Cabral: abbiamo una bella squadra, creiamo sempre occasioni da gol. Dusan è stato un giocatore importante, ma oggi abbiamo due animali che danno la vita per cercare di entrare in Europa”.

Continua così Gonzalez: “Gli avversari mi picchiano molto ogni partita, chiaramente il giorno dopo mi fa tutto male ma fisicamente sto bene e sono in grado di resistere a quei colpi. Mi hanno picchiato tutti, anche Quarta in allenamento (ride, ndr). L’altro giorno mi ha pestato il gomito, mi ha guardato e poi ha riso”.

Gonzalez si sofferma poi sul ruolo in campo: “Alla Fiorentina sono un esterno, ma ogni volta che cambio squadra cambia anche il mio ruolo. Non so nemmeno quale sia quello in cui do il meglio di me. Ma se ci fosse bisogno farei anche il portiere: le cose possono andare bene o male, ma lascerò sempre tutto in campo”.