Gonzalez: “Prima di ogni partita io e Odriozola ci diciamo: ‘Dobbiamo ucciderli’, e puntualmente lo facciamo. Firenze è così felice che sorprende anche me”

Nella terza ed ultima parte dell’intervista rilasciata a bolavip.com, l’esterno d’attacco della Fiorentina Nicolas Gonzalez ha toccato altri argomenti. Tra cui il rapporto con Quarta, Torreira e Odriozola: “Sono persone che mi semplificano la giornata. Sono molto amico di tutti loro, anche se Alvaro è spagnolo (ride, ndr). Viviamo lo spogliatoio cercando di dare fastidio ai nostri compagni, vogliamo far sorridere tutti perché siamo fatti così. Io e Torreira siamo quelli che gestiscono la musica, mentre Quarta è un po’ più serio”.

Gonzalez si sofferma poi sulla convivenza con Odriozola sulla fascia destra: “Mi trovo molto bene, prima di scendere in campo ci guardiamo e ci diciamo: ‘Dobbiamo ucciderli’, e puntualmente lo facciamo. Quando abbiamo giocato insieme, per la Fiorentina le cose sono andate bene. Burdisso? Abbiamo creato un rapporto speciale, che non si vede quasi mai con un dirigente o un allenatore. Lui è sempre lì, ci consiglia e ci aiuta: è grazie a lui se sono qui”.

Chiosa finale su Batistuta: “Ha fatto la storia del club. Quando un fiorentino ti parla di qualcuno, per loro il giocatore è Batistuta e non Messi o Maradona. E’ incredibile come dopo tutto questo tempo si ricordino ancora di lui, Firenze è così felice che sorprende anche me”.