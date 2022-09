Gonzalez rimetterà piede a Firenze molto tardi. I recuperi in difesa, ma le Nazionali complicano il lavoro di Italiano

Per la Fiorentina questa è la settimana che porta all’impegno contro l’Atalanta. Ma ancora per qualche giorno i viola non potranno avere a disposizione diversi giocatori che sono impegnati con le Nazionali.

È il caso di Barak, Amrabat, Jovic, Terzic, Kouame e Gonzalez. Quest’ultimo rimetterà piede all’interno del centro sportivo gigliato solo a tre giorni dalla sfida con l’Atalanta.

Per quanto riguarda gli altri, dovrebbe essere il momento del ritorno, molto atteso da Italiano, di Milenkovic dietro, così come di Igor che ha scontato la giornata di squalifica. Per Dodô invece niente da fare, visto che è ancora alle prese con il recupero dall’infortunio al polpaccio.