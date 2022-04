Gonzalez, secondo gol consecutivo e finalmente la via della continuità: l’argentino fa parte del Team of the week EA Sports

Finalmente Nico Gonzalez è tornato a segnare, e con il gol messo a segno contro il Napoli sono due le reti consecutive dell’argentino dopo quella realizzata contro l’Empoli. I tanto desiderati gol degli esterni che Italiano aspettava ormai da settimane iniziano così ad arrivare. Oltre ai gol, l’ex Stoccarda ha mantenuto nelle ultime settimane un rendimento di alto spessore, e anche al Maradona è stato letteralmente una spina nel fianco della retroguardia partenopea.

L’ottimo momento di Gonzalez è certificato anche dalla sua presenza nel Team of the week di EA Sports. Per la Serie A, insieme all’esterno della Fiorentina, presenti anche Immobile, Barella e De Ligt.