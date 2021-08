Gonzalez: “Sono felice della mia forma fisica, mi sento pronto per giocare. Proverò a dare il mio contributo anche in fatto di gol”

Nel corso della sua conferenza stampa stampa di presentazione, il giocatore della Fiorentina Nicolas Gonzalez ha trattato anche altri temi rispondendo alle domande dei giornalisti presenti: “Se il mister mi ha chiesto esplicitamente di fare gol? In realtà no, nel senso che comunque dipende molto dalle partite. Ci sono quelle in cui si fa fatica a creare e quelle in cui invece ci sono tante occasioni, in ogni caso farà il massimo per segnare quando mi troverò nelle condizioni di farlo. La mia forma fisica? Mi sento molto bene, avendo giocato la Copa America praticamente non mi sono mai fermato quindi ritengo di essere pronto per giocare e fare bene. “.

E poi ha aggiunto: “Se ho parlato con Bertoni? Ancora no, ma se ce ne fosse l’opportunità ne sarei felice. Lui è stato campione del mondo con l’Argentina, un qualcosa di cui sicuramente va ancora molto orgoglioso. Come ho fatto a prendere il posto a Di Maria in Nazionale? La risposta a questa domanda forse ce l’ha il ct Scaloni. Io ho semplicemente fatto del mio meglio, poi ognuno ha le sue caratteristiche e il mister sceglie in base a quelle. Sono comunque molto contento di aver giocato tante partite e ovviamente di aver vinto la coppa”.