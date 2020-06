Gonzalo: “Mi ritiro dal calcio. Alla Fiorentina ho ricevuto un amore che non avrei mai immaginato”

L’ex difensore della Fiorentina, Gonzalo Rodriguez è intervenuto durante una diretta Instagram parlando della sua carriera: “Voglio annunciare che mi ritirerò dal calcio. È difficile, ma la decisione è stata presa. Voglio ringraziare tutti coloro che sono stati importanti nella mia carriera. Ho dato tutto fino all’ultimo minuto”.

E sulla Fiorentina: “Ho trascorso otto anni al Villarreal e mi sono sentito molto a mio agio, ho imparato molto lì. E quello che mi è successo in seguito in Fiorentina è stato incredibile. L’amore che ho ricevuto non lo avrei mai immaginato. Non potevo crederci di essere premiato accanto a Dunga e accanto a Baggio.

📱💻 Gonzalo Rodríguez en IG Live. 💬 “Estuve ocho años en el Villarreal y me sentí muy cómodo, aprendí un montón ahí… Y lo que me pasó luego en la Fiorentina fue increíble… El cariño que recibí nunca lo habría imaginado”.https://t.co/ll50Fcra3A#GraciasGonza 💙❤️ pic.twitter.com/QLSJJDCDfk — San Lorenzo (@SanLorenzo) June 23, 2020