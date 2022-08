Gonzalo Rodriguez: “Giocai un anno sapendo che la società voleva mandarmi via. Fosse stato per me non avrei mai lasciato la Fiorentina”

L’ex difensore e capitano della Fiorentina Gonzalo Rodriguez è intervenuto a Radio Bruno Toscana: “Il gioco di Paulo Sousa era perfetto per noi, che avevamo tanti giocatori di qualità. L’ultimo anno a Firenze per me fu difficile, avevo il contratto in scadenza e sapevo che la società voleva mandarmi via insieme ad altri. Fosse stato per me non sarei mai partito, ma ci sono dei momenti in cui è giusto prendere un’altra strada e lasciare un’immagine bella di sé”.

E poi ha aggiunto: “Ricordo con particolare piacere la partita a Marassi contro il Genoa, con Mario Gomez e Giuseppe Rossi in campo. La seconda parte del campionato fu difficile, anche se comunque avevamo dei giocatori per lottare per qualcosa di importante”.