Gonzalo Rodriguez: “Non mi sembrava vero di far parte della Top 11 della storia viola. Sarò sempre grato ai tifosi della Fiorentina”

L’ex difensore della Fiorentina Gonzalo Rodriguez ha parlato a TyC Sports: “Quando mi hanno inserito nella top 11 della storia della Fiorentina non mi sembrava vero. Il fatto che a deciderlo siano stati i tifosi mi inorgoglisce. Non mi rendevo conto di cosa fosse questo riconoscimento, poi ho iniziato a leggere gli altri nomi e c’erano campioni come Dunga, Batistuta, Baggio e Rui Costa… Sarò sempre grato ai tifosi della Fiorentina“.

E poi ha raccontato degli aneddoti: “Il compagno viola più festaiolo è stato senza dubbio Anderson. Appena arrivò a Firenze mi chiese subito dove potevamo uscire. Un lunedì lo invitai a cena e lui iniziò a ordinare bottiglie di champagne da 1000 euro in su, e non smetteva più. Al momento di pagare il conto proposi di divedere alla pari, ma lui si offrì di pagare tutto”.