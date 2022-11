Gori: “Qui alla Reggina mi trovo benissimo, perché non sognare. Inzaghi è un grande”

Il calciatore della Reggina, in prestito dalla Fiorentina, Gabriele Gori ha rilasciato un’intervista a Lacnews24.it. L’attaccante ha sottolineato l’ottimo inizio di stagione dei calabresi: “Dobbiamo continuare così, perché stiamo andando molto bene. Anche fuori dal campo, sento che siamo un gruppo molto unito. Qui mi sto trovando davvero bene, ci sono tutte l risorse necessarie per crescere”.

Su Filippo Inzaghi, allenatore della Reggina: “Sempre disponibile, ti aiuta anche sui piccoli dettagli. Essere un suo giocatore è davvero fantastico: è preparato e ci trasmette tanta grinta. Obiettivi? Stiamo con i piedi per terra e pensiamo solo al meglio per la Reggina. Però, chissà, perché non sognare…“.