Gotti: “E’ una beffa perderla così su un pallone nostro, in contropiede. Il rosso? Una stupidata di Nikolaou in quella zona di campo”

Deluso il tecnico spezzino Luca Gotti, che a Dazn ha parlato così dopo la sconfitta con la Fiorentina:

“E’ un po’ una beffa, abbiamo perso al 90′ su una palla che avevamo noi, in inferiorità numerica, è chiaro che c’è una mancanza di maturità però l’atteggiamento e la voglia dei giocatori nel cercare la vittoria sono quelli che ti fanno fare una partita così. Se uno vede le partite non penserebbe che con Salernitana e Fiorentina abbiamo fatto 0 punti, però ci sono degli errori e tutte queste cose le paghiamo sulla nostra pelle. Abbiamo iniziato bene? Sì con 2-3 occasioni e poi al primo calcio d’angolo, 1-0 per gli altri. E’ difficile così. Abbiamo avuto diverse situazioni per segnare e Terracciano ha fatto due parate di alto livello, su Nzola e Strelec.

Nikolaou che si prende un rosso nel cerchio di centrocampo per andare a recuperare palla è una stupidaggine, vissuto questo momento è più difficile che gli ricapiti. Però intanto passi da una partita dove resti in 10 e poi la perdi”.