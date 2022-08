Gotti esalta Dragowski: “Credevo fosse più indietro, domani potrebbe giocare”

Questo pomeriggio, alla viglia della sfida contro l’Empoli di Zanetti, interrogato sui nuovi acquisti il tecnico dello Spezia Luca Gotti ha speso parole positive anche per l’ex portiere della Fiorentina Bartlomiej Dragowski. Questo un estratto della sua conferenza stampa:

“Caldara è a disposizione completa, è un difensore molto strutturato e che il 14 di agosto ancora non è al 100%. C’è la voglia e la necessità di portarlo verso il suo stato ottimale. Ekdal è reduce da 4 mesi di un infortunio che ne ha condizionato l’utilizzo, è partito in ritardo ma confido di portarlo in panchina e, se ci sarà la possibilità, fargli fare anche qualche minuto. Di Kovalenko ho detto, poi in settimana è arrivato Dragowski che allenandosi da solo ritenevo più indietro, ma invece la sensazione è quella di averlo trovato bene. Se ha le carte per giocare domani? È una possibilità a cui penso, e l’allenamento di oggi mi dirà certe cose. Se c‘è la necessità di avere nuovi sostituti? Sì, ma è una cosa condivisa con il club. Poi fare le cose è più complicato, ma con il club la pensiamo allo stesso modo”.