Gotti: “Grande personalità nel primo tempo, ma nel secondo ci siamo fatti gol da soli. De Paul è come…”

L’allenatore dell’Udinese Luca Gotti, al termine della sfida pareggiata contro il Bologna, ha commentato la partita della sua squadra ai microfoni di SkySport. Il tecnico friulano, oltre a dimostrare amarezza per il pareggio subito nei minuti finali, ha speso parole al miele per Rodrigo De Paul, da sempre nelle fantasie dei dirigenti della Fiorentina. Queste le sue parole:

“In una settimana tra la partita con la Juventus e questa abbiamo fatto tanta fatica per poco, il punto ottenuto smuove qualcosa ma è poco. Abbiamo giocato con personalità difendendo bene e provando ad attaccare soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa abbiamo gestito, sicuramente ci hanno pressato, ma c’era la sensazione di poterla portare a casa e invece ci siamo fatti un altro gol da soli. La stagione di De Paul? Rodrigo insieme ad Alessandra e Benedetta è il mio terzo figlio. È un ragazzo di grandissima maturità, che legge bene le situazioni. Rispetto alle occasioni che gli erano offerte dal mercato ha fatto scelte anche di famiglia, a Udine sta bene, la moglie era incinta e quindi ha fatto un altro anno a Udine. Ha colpi ovviamente da grande squadra, quest’anno sicuramente rifarà le sue valutazioni e si deciderà cosa è meglio per tutti. Futuro? Ci sono ancora tre partite, non solo sono fiero di essere allenatore dell’Udinese, ma ho anche riconoscenza per una società che si è fidata di me e mi ha invogliato a continuare. Detto questo ne riparleremo a campionato finito. Mi rifaccio all’anno scorso, non c’erano avvisaglie di rinnovo ma poi in pochissime ore abbiamo trovato l’accordo per continuare”.