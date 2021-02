Gotti intanto perde un esterno importante in vista della Fiorentina

In campo in questi minuti Parma e Udinese, due squadre al momento indietro in classifica rispetto alla Fiorentina: ducali avanti un po’ a sorpresa per 2-0. Alla prossima la squadra viola sarà di scena proprio a Udine, campo maledetto per mille motivi, ma non ci sarà Marvin Zeegelar, esterno sinistro praticamente sempre impegnato fin qui da Luca Gotti. L’olandese è stato ammonito infatti ed era diffidato.

