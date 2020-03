Gotti: “La Fiorentina è una squadra giovane e forte ma me la aspetto chiusa e abbottonata, pronta a ripartire”

Come Iachini, anche Luca Gotti, tecnico dell’Udinese, ha parlato al media ufficiale del suo club per presentare la partita con la Fiorentina: “La certificazione di avversario e data sono arrivati solo giovedì, abbiamo passato una settimana di incertezza. Ne abbiamo approfittato per lavorare con carichi cospicui a inizio settimana e accumulare un po’ di energie per questo finale di campionato, se tutto andrà come tutti speriamo. Poi a metà settimana abbiamo avuto conferma che si sarebbe giocato qui con la Fiorentina e abbiamo ripreso in mano le specifiche della sfida con la squadra viola. Senza pubblico? Le dinamiche degli allenamenti sono le stesse, ci troveremo ad affrontare una situazione particolare, una sorta di irrealtà perché la componente pubblico nel calcio ha un peso enorme a livello emotivo e motivazionale. I punti sono molto reali però, tutte le partite hanno un peso specifico importante, a maggior ragione in questo momento della stagione e in questa posizione di classifica. La Fiorentina? E’ una squadra forte, ha diversi giocatori giovani e bravi, me la immagino molto abbottonata, molto chiusa e con grande predisposizione a ripartire con verticalizzazioni immediate”.