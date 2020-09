Gotze alla Fiorentina? Il tedesco ha idee diverse: “Voglio un club che mi permetta di vincere la Champions”

Mario Gotze alla FIorentina? Ipotesi sempre più lontana. Intervistato dalla Bild, il trequartista si è detto pronto per una nuova avventura. Il centrocampista offensivo, reduce da un’esperienza al Borussia Dortmund, è attualmente svincolato. Ma nutre ancora grandi sogni: “Sono ambizioso, voglio un club che possa vincere la Champions League. È la competizione più bella per un calciatore. Non c’è niente di più grande di questo trofeo. Il mio futuro lontano dalla Germania? Non ho mai detto di voler lasciare la Bundesliga, qui ci sono tanti club ambiziosi. L’aspetto economico non è importante, voglio rimettermi in gioco e dimostrare di poter aiutare ogni squadra. La mia voglia di calcio è grande”.

