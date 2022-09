Grassia: “Alla Fiorentina manca Torreira, non capisco perchè Italiano insista su Amrabat regista. Ho visto squadra modesta, Firenze merita parte sinistra della classifica”

Storico giornalista e tifoso viola, Filippo Grassia a Lady Radio esprime disappunto su alcune scelte tattiche di mister Italiano, analizzando anche la situazione della Fiorentina: “Il problema maggiore è assenza di torrierà, regista non capisco perché Italiano insista su Amrabat lì. Non fa parte delle caratteristiche del marocchino. Non so perché la Fiorentina non abbia acquistato Torreira, resta il fatto che con lui il centrocampo funzionava in ben altro modo. Barak, Milenkovic e Gonzalez i top della squadra, il centrocampista ceco può riempire l’area”.

Infine ha concluso: “Può darsi che Bonaventura più avanti possa essere utilizzato sulla fascia per offrire assist come all’Atalanta e al Milan, senza costringerlo ad eccessiva fase difensiva. Jovic e Cabral sono isolati, circondati da avversari. Mi chiedo perché l’allenatore non inserisca due punte assieme. Avrei effettuato tre acquisti top perché Firenze merita squadra nella parte sinistra della classifica. E finora invece ho visto una Fiorentina estremamente modesta nel gioco e non solo, e mi ha preoccupato molto”.