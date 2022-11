Grassia: “Amrabat e Mandragora non possono colmare vuoto lasciato da Torreira, Italiano doveva capirlo prima. Esterni d’attacco troppo larghi, è un tridente del piffero”

Storico giornalista di Radio Rai e tifoso viola, Filippo Grassia a Radio Bruno ha commentato alcune tematiche calde di casa viola. Il giornalista ha parlato così: “Gonzalez è il calciatore che manca di più, uno dei pochi top della squadra. Castrovilli dovremo vederlo al meglio della condizione. Inserimenti dei centrocampisti sono mancati tanto a questa squadra. Italiano ha cambiato la squadra perché attaccanti troppo isolati. Con i due mediani la Fiorentina ha cambiato volto. Dopo la mancata riconferma di Torreira la Fiorentina non ha voluto prendere un playmaker e questa è stata la conseguenza”.

Ha poi aggiunto: “Italiano ha impiegato troppo tempo nel capire cosa non andasse in questa fiorentina. Amrabat e Mandragora non potevano prendere il posto di Torreira. In mezzo c’è il grande buco della Fiorentina, che mi auguro società voglia colmare nel mercato invernale. Gli esterni d’attacco poi sono troppo larghi, se gli esterni non giocano da attaccanti e non segnano mai è un tridente del piffero, che tridente è? Kouame è troppo lontano dalla porta. Il mister viola deve tenere conto che certi giocatori hanno dato un rendimento modesto, bisogna chiedersi se davvero alcuni sono da Fiorentina. La squadra viola deve fare almeno 60 punti, finora 19 sono veramente pochi. Firenze merita questo. Invece di prendere tanti giocatori inizierei a ridurre il numero degli acquisti prendendo poche pedine ma di quelle buone”.

Conclude Grassia: “Dodô? Pensavo meglio soprattutto in fase offensiva perché in fase difensiva non è mai stato particolarmente solido. Non mi è sembrato che molti giocatori si siano tirati indietro in vista del Mondiale. Il campionato è condizionato da questo calendario anomalo, gli infortuni hanno pesato. Bisognerebbe discutere delle doti dei nostri preparatori atletici, inferiori a quelli di campionati come Inghilterra e Germania”.