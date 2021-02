Grassia: “Come possono Nardella e Giani dire no al nuovo stadio? Credo la Soprintendenza abbia preso un grande abbaglio”

A TMW News ha parlato di Fiorentina il giornalista Filippo Grassia. Tanti i temi toccati, ecco alcune delle sue parole: “Per il prossimo allenatore sulla panchina della Fiorentina vedrei bene Sarri, ma dipende dalla sua volontà. Per Prandelli si parla di un ruolo in società ma bisogna trovargli un ruolo preciso, il DS non l’ha mai fatto”.

E sulle infrastrutture: “Presupposto che Commisso ha fatto una cosa straordinaria con il nuovo Viola Park, non capisco come due persone intelligenti come Giani e Nardella possano dire no al nuovo stadio, soprattutto in un momento in cui Firenze ha perso ricavi dal settore del turismo. Una nuova struttura come quella di cui si parla potrebbe portare lavoro a duemila persone. Credo che la Soprintendenza si sia presa un grande abbaglio. A Londra hanno abbattuto Wembley e ne hanno costruito uno nuovo…”