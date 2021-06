Grassia: “Gattuso ha già parlato di mercato con i dirigenti viola. Non credo che voglia tanti calciatori ma…”

Il giornalista di Radio Rai Filippo Grassia ha parlato così a Lady Radio: “Credo che Gattuso di mercato abbia già parlato con i dirigenti, in particolar modo con Commisso che lo ha voluto fortemente. A differenza di Pradè che forse aveva idee diverse. Gattuso ha un importante onestà intellettuale e non è una cosa da poco di questi tempi. In tutte le sue azioni ci mette l’anima. Non penso che Gattuso voglia tanti calciatori dal mercato, penso che ne vorrà due o tre, ma giusti per il suo tipo di gioco. Mi auguro che arrivi Torreira, Pradè lo aveva cercato lo scorso anno. Spero possa essere la volta giusta”.