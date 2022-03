Gravina: “Complimenti alla Fiorentina per il suo impegno nel campo delle infrastrutture. Il futuro è adesso”

Il Presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato così da Palazzo Vecchio: “La Fiorentina sta spingendo molto sul piano delle infrastrutture. Faccio i complimenti al sindaco Nardella e alla città di Firenze, perché il futuro è adesso e non possiamo più aspettare. Spero che il nuovo Artemio Franchi sia da stimolo anche per altre realtà del nostro calcio e del nostro sport. Abbiamo presentato un’interesse per ospitare Euro 2032, che poi diventerà una candidatura vera e propria. Mi auguro che ciò possa essere accompagnato da delle azioni concrete, come quella che stiamo facendo questa sera”.