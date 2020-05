Gravina conferma: “In caso di Play Off e Play Out, saranno coinvolte tutte le squadre”

Intervistato da La Repubblica, il Presidente della Federazione Gabriele Gravina ha confermato che in caso di Play Off e Play Out, saranno coinvolte tutte le squadre: “La Lega Serie A ha fissato il 13 giugno come data per ripartire, dal 28 maggio sapremo dal Ministro Spadafora se sarà confermata per annunciare una data che in tanti aspettano. Lo sciopero dei calciatori? Sarebbe paradossale uno sciopero mentre il Paese cerca di ripartire. Noi non abbiamo mai autorizzato i club a non pagare i calciatori, sarà il Collegio arbitrale a decidere sui relativi stipendi. Se le condizioni sanitarie lo consentiranno, porteremo regolarmente a termine i campionati senza variazioni. Altrimenti si procederà con playoff e playout che coinvolgano tutti i club divisi in fasce, sarebbero presenti quindi tutte le squadre e nessuno potrebbe fare passi indietro”.