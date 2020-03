Dichiarazioni nette da parte del presidente della Federazione Gabriele Gravina, che ha parlato alla Rai anche dell’ipotesi estrema di sospensione del campionato in caso di ulteriore peggioramento sanitario ma soprattutto di contagio in massima serie: “In caso di positività al Coronavirus di giocatore di Serie A, non possiamo escludere la sospensione del campionato. Non si può escludere nulla ma non si possono azzardare ipotesi che non possiamo prevedere”.