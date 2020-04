Gravina: “Ipotesi ripresa campionati a fine maggio. Annullare tutto sarebbe una grave ingiustizia e ci farebbe passare un’estate in tribunale”

Il presidente della Figc Gabriele Gravina ha parlato a TMW Radio del futuro della stagione: “La priorità assoluta è concludere i campionati. L’ipotesi è partire dal 20 maggio, massimo primi di giugno, per finire a luglio. Si parla addirittura di agosto e settembre, io ho precisato che mi dispiacerebbe correre il rischio di compromettere un’altra stagione per salvare questa. Annullare tutto credo sia abbastanza complicato. Ci sarebbe una grave ingiustizia che porterebbe ad una emergenza legale, insieme ad un’emergenza epidemiologica. Bisognerebbe decidere se assegnare o meno lo scudetto, e la stessa Juventus credo abbia espresso un non gradimento ad una soluzione di questo tipo. Un’estate in tribunale non sarebbe un atto di grande responsabilità. La Uefa sta discutendo con la federazione la possibilità di disputare le coppe europee in estate. Campo neutro? Non è una buona soluzione, ma è una idea, su cui stiamo lavorando. Stiamo cercando di individuare quattro o cinque destinazioni”.