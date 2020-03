Gravina: “Nella palestra di Coverciano saranno ricavati 20/30 posti per la rianimazione. Il calcio mostra il suo vero lato”

Il Presidente della FIGC, Gabriele Gravina ha dichiarato a Sky Sport che lascerà la palestra di Coverciano per farla diventare un reparto mobile di rianimazione per i malati di Coronavirus. Queste le sue parole: “La solidarietà è importante e il calcio ancora una volta ha dimostrato una grande sensibilità nel cercare di stare vicini ai tifosi. Oggi la Federazione mette a disposizione il suo gioiello di famiglia, il Centro Tecnico di Coverciano. Ringrazio Dario Nardella, sindaco di Firenze, e gli assessori Vannucci e Saccardi, per aver accettato la nostra disponibilità. Due settimane fa abbiamo messo a disposizione una palazzina per i Vigili del Fuoco e oggi metteremo a disposizione anche la foresteria per medici e infermieri. Nella palestra potranno essere ricavati più di venti posti per la rianimazione. Questo è il calcio che mostra il suo vero lato”