Gravina: “Se la Juventus farà ancora parte della Superlega, verrà esclusa dalla Serie A”

E’ un momento davvero delicata per la Juventus, sia dentro che fuori dal campo. In campionato la qualificazione alla Champions League si è notevolmente complicata dopo la sconfitta con il Milan, ma è al di fuori del terreno di gioco che i bianconeri rischiano maggiormente. Se i bianconeri non rinunciassero ufficialmente alla Superlega, le conseguenze potrebbero essere davvero pesanti.

Lo ha spiegato il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, a Radio Kiss Kiss Napoli: “Le norme sono chiare: se al momento dell’iscrizione al prossimo campionato la Juventus farà ancora parte della Superlega non potrà partecipare alla Serie A. Dispiacerebbe per i tifosi ma le regole sono regole: valgono per tutti”.