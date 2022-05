Gravina spegne le speranze: “Zero possibilità che l’Italia sia ripescata per i Mondiali”. E a crederci adesso è… Pulgar

A margine del Consiglio Federale che si è svolto a Roma, ha parlato il presidente della FIGC Gabriele Gravina, intervenendo sul possibile ripescaggio dell’Italia al Mondiale in Qatar in caso di squalifica dell’Ecuador. Queste le sue parole: “Le possibilità di ripescaggio dell’Italia in caso di esclusione dell’Ecuador sono zero. L’Europa ha 13 posti disponibili e li ha occupati tutti, se si libererà un posto in Sudamerica andrà una nazionale sudamericana (il Cile ndr.). Abbiamo sentito la FIFA per darci un momento di ebbrezza, la risposta è stata assolutamente negativa“.

A sperare sono dunque adesso i cileni, Pulgar compreso.