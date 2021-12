Gravina: “Stipendi? Nove società sono in anticipo. E su Infantino…”

Riguardo alla questione del pagamento dello stipendi ai tesserati, quest’oggi la Fiorentina ha comunicato i propri indici di liquidità, e la Finanza ha perquisito la sede dell’Inter.

Il presidente della Figc Gabriele Gravina ha rilasciato alcune dichiarazioni a riguardo: “Tutte le società sono in regola per il pagamento degli stipendi del trimestre ottobre/novembre/dicembre, nove sono in anticipo. Infantino? Se crede ci sia una modalità oggettiva sulle plusvalenze lo comunichi a noi: a mio avviso non c’è”.