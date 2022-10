Gravina: “Vogliamo individuare i colpevoli nella curva dell’Inter. Plusvalenze Juventus? Massima fiducia alla procura”

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato di quanto è accaduto a San Siro sabato sera, con tifosi costretti da un gruppo a lasciare lo stadio durante la partita contro la Sampdoria, dopo la notizia dell’omicidio del capo ultrà Vittorio Boiocchi: “Ho parlato con Marotta. E c’è la massima disponibilità dell’Inter a mettere a disposizione della Digos tutte le immagini per individuare i responsabili di quanto accaduto nella curva sabato scorso“.

E sulla chiusura delle indagini della procura sul caso plusvalenze Juventus: “Se ci saranno elementi nuovi per riaprire il fascicolo? Non lo so. Restiamo in attesa delle decisioni della procura federale (che ha chiesto gli atti a Torino) verso cui abbiamo la massima fiducia”