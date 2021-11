Graziani: “A gennaio serve un attaccante a prescindere da Vlahovic. Ma il serbo non lo capisco, quanto vuole guadagnare?”

L’ex giocatore della Fiorentina Ciccio Graziani ha parlato a Radio Bruno Toscana delle ultime vicende di casa viola: “Vlahovic? Non capisco perché si sia irrigidito in questa maniera, ma quanto vuole guadagnare? La Fiorentina gli dà una grande opportunità sia a livello economico che sportivo. Comunque a me, da tifoso, interessa più che la Fiorentina porti avanti il suo progetto, con o senza Vlahovic“.

E poi ha aggiunto: “A gennaio capiremo tante cose in più rispetto a oggi, la Fiorentina non può permettersi che Vlahovic vada via senza che porti in dote un bel po’ di milioni. In ogni caso la società viola dovrà prendere un attaccante”.