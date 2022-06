Graziani: “A questa Fiorentina servono serenità e pazienza. Jovic lo prenderei anche per un solo anno, però…”

A Radio Bruno ha parlato l’ex giocatore della Fiorentina Ciccio Graziani. Queste le sue parole sull’attuale situazione in casa viola: “Da tempo non vediamo Commisso e suo figlio a Firenze. Ero preoccupato per le sue condizioni di salute, ma adesso credo stia meglio. Se la vende, è perché vuol dire che fa fatica a gestirla”

E ancora: “Mandragora credo rimarrà a Torino e ha caratteristiche diverse da Torreira. Jovic mi piace molto, è un giocatore di calcio vero. Se ho la possibilità di prendere un giocatore forte per una sola stagione lo prendo, però devo essere sicuro che faccia la differenza. Adesso servono serenità e pazienza a questa squadra”.