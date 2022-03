Graziani: “A Sottil e Gonzalez farei vedere un po’ di video di Ribery e Robben ai tempi del Bayern Monaco”

A Radio Bruno l’ex giocatore della Fiorentina Ciccio Graziani ha commentato lo scarso rendimento in zona gol degli esterni viola, ma non solo. Questa la sua opinione in merito: “Vorrei che sia Nico che Sottil puntassero più l’uomo. Gli farebbe bene vedere un po’ di video di Ribery e Robben ai tempi del Bayern Monaco, anche per capire come si serve un attaccante”.

E ancora: “Contro l’Inter è un test importantissimo per l’obiettivo europeo della squadra viola. I nerazzurri nell’ultimo periodo sono stati spesso in difficoltà e la Fiorentina deve andare a San Siro per giocarsela, anche con le ripartenze”