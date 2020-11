Graziani: “Balotelli alla Fiorentina? Ma lasciatelo perdere, alle prime difficoltà ti fa venire il mal di testa. Meglio Vlahovic di lui”

L’ex attaccante e allenatore della Fiorentina, Ciccio Graziani, su La Nazione, mostra di avere le idee chiarissime quando è chiamato a commentare la possibilità di approdo al club viola di Mario Balotelli: “Faccio parte del partito del lasciatelo perdere. Non ho dubbi. Troppe possibilità ha avuto per dimostrare di essere ancora un giocatore. Alle prime difficoltà ti fa venire il mal di testa. Ritroverebbe Prandelli? Non se ne parla. Lasciamo lavorare Cesare con quelli che ha; nettamente più affidabili e non necessariamente inferiori”.

Graziani ha anche un preferito nel ruolo di centravanti viola: “Per stazza fisica, e perché dà più punti di riferimento io sceglierei come titolare Vlahovic. Se lo mandi in campo sapendo che se sbaglia va a sedere è complicato. Diamogli fiducia, poi se non rende lo metto a sedere, ma almeno gli ho dato continuità e se non la sfrutta toccherà ad altri”.