Graziani: “Bisogna prendere Piatek e mandare altrove uno tra Vlahovic e Cutrone. Europa? Ci sono sette squadre più forti della Fiorentina”

L’ex giocatore della Fiorentina Ciccio Graziani ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Giocare a Milano è uno stimolo, bisogna ripartire dal secondo tempo col Torino che è stato entusiasmante, grazie alle giocate devastanti dei singoli. Continuo però a pensare che uno tra Vlahovic e Cutrone debba andare altrove, per permettere a Pradè di prendere una punta senza fare spese folli. La Fiorentina è convinta che gli attaccanti che ha possano andare in doppia cifra, ma non è detto perché tra Vlahovic, Cutrone e Kuoamé ne giocherà soltanto uno dal primo minuto. Una scommessa su Piatek la farei, ha già giocato in Italia e ha già intesa con Kouamé. A luglio sono stato ospite al Centro Sportivo, e ho parlato con Vlahovic dandogli qualche consiglio. Mette sempre il corpo in una posizione che lo obbliga a fare due-tre tocchi, dovrebbe invece riuscire a farne qualcuno in meno per arrivare in porta. Europa? Abbiamo sette squadre davanti che possono raggiungere l’obiettivo meglio di noi. Se una fallisce, ce la possiamo giocare insieme a Bologna, Cagliari, Sassuolo e Torino“.

