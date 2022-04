Graziani: “Cabral e Ikonè sono forti, vanno solo aspettati. Anche Falcao all’inizio non convinceva i tifosi della Roma”

L’ex giocatore della Fiorentina Ciccio Graziani ha parlato a Radio Bruno Toscana: “E’ da tempo che dico che Cabral va servito di più. Contro il Sassuolo segnò di rapina, a Napoli invece ha fatto un vero capolavoro. Si vedeva proprio che voleva metterla nell’angolino, dove Ospina non poteva arrivare. Sono molto contento per Cabral e per Ikonè, sono giocatori forti che semplicemente vanno aspettati, mentre spesso la gente vuole tutto e subito. Anche Falcao all’inizio non convinceva i tifosi della Roma. Bisogna fare i complimenti alla società, Burdisso, Pradè e Barone e soprattutto Italiano che sta facendo un capolavoro”.

E poi ha aggiunto: “Adesso Cabral deve giocare, fare un po’ di partite consecutive non può che aiutarlo a perfezionare la condizione e trovare fiducia. Poi ovviamente sarà Italiano a decidere, ma io credo che Cabral adesso abbia bisogno di trovare continuità”.